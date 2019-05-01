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Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины

Сегодня, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» генерал-майору Игорю Момоту посмертно.

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, Порошенко вручил награду героя его дочери Марии во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

Генерал-майор Момот отмечен высшей государственной наградой за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Среди героев, которым мы обязаны нашей свободой, хочу сегодня вспомнить генерал-майора Игоря Момота. Его имя носит ваш Главный Центр, которым Момот руководил семь лет», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: «Одним из первых в 2014 году он отправился на выполнение боевых задач. Я лично знал господина Игоря. В самые тяжелые дни Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. О его храбрости знали и украинские воины, и враги».

Порошенко рассказал о героической службе генерал-майора: «Находясь в пункте пропуска «Должанский», он, рискуя жизнью, вышел с гранатой без предохранительной чеки к более 200 боевикам, которые  требовали освободить задержанного главаря так называемой «Луганской республики» Болотова. Отважный поступок офицера заставил врага отступить, но ненадолго - террористы объявили награду «за его голову».

«11 июля 2014 возле населенного пункта Зеленополье позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских «Градов». Вследствие ракетной атаки Игорь Федорович Момот погиб. Но память о герое живет. Его героизм и отвага, профессионализм и самоотверженность является примером для многих поколений украинских пограничников и украинских воинов», - отметил он.


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