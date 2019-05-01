Украинцев в Индии предупредили о приближении мощного шторма

Министерство иностранных дел предупредило граждан Украины, которые находятся в восточной части Индии, о приближении шторма «Фанни».

Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы МИД.

«К восточному побережью Индии приближается шторм «Фанни». Продолжается эвакуация местных жителей. Призываем граждан Украины, которые находятся в этой части Индии, руководствоваться рекомендациями местных властей. #КонсулПоруч +91 9205507157», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, шторм движется в направлении штата Орисса со скоростью более 200 км/ч. Ожидается, что он достигнет побережья 3 мая.