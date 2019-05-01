Ровно и Чернигов остались без горячей воды

С 1 мая в Ровно и Чернигове из-за задолженности потребителей прекратили подачу горячей воды в квартиры.

Как сообщается, подача горячей воды в Ровно прекратили из-за ухудшения экономической ситуации на предприятии, а также из-за повышения цен на газ "Нафтогазом".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - сообщает предприятие.

Возобновление горячего водоснабжения всего города произойдет при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после переведения необходимого количества котельных на твердое топливо.