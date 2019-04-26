Гражданин Грузии выдавил стекло и выпрыгнул из поезда, пытаясь скрыться от украинских пограничников

Оперативные подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно со спецназовцами отдельного отряда оперативного реагирования «Д.О.З.О.Р.» задержали иностранца, который намеревался скрыться от пограничного контроля.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что гражданин Грузии, 1988 года рождения, во время предыдущего визита в нашу страну превысил сроки пребывания на территории Украины, в связи с чем был привлечен к административной ответственности и отправлен домой.

Однако, экстрима иностранцу хватило лишь на несколько дней. Уже через 13 суток грузин сел в поезд "Минск - Киев", однако, не доезжая до украинской столицы, выдавил окно в своем купе и скрылся в неизвестном направлении.

По информации проводника поезда, иностранец выпрыгнул из окна поезда за 20 минут до прибытия на станцию ​​«Киев-пассажирский» в Дарницком районе Киева, где собственно, пограничники и осуществляют пограничный контроль лиц, прибывших в Украину.

После получения сообщения о бегстве, пограничники немедленно начали поисковые мероприятия. Сначала установили данные иностранца и уже вскоре нашли беглеца.

Сейчас гражданин Грузии задержан и помещен в изолятор временного содержания. За противоправные действия мужчина будет повторно привлечен к ответственности, - говорится в сообщении.