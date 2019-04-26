Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве

Президент России Владимир Путин надеется прийти к соглашению об общем гражданстве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал Путин, комментируя заявление Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.

Путин также посоветовал Зеленскому начать с предоставления гражданства Украины экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что будет «предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех».