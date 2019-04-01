Украина предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"Сегодня, 17:38
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические обозначения. Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.
Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических обозначений в Украине".
Согласно документу, первыми украинскими продуктами с географическми обозначениям (поданы рабочие названия) будут:
вино - защищенное название происхождения "Шабский"
вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"
сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза"
арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"
черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"
мед - защищенное географическое обозначение "Карпатский мед"
вино - защищенное географическое обозначение "Закарпатье"
вино - ззащищенное географическое обозначение "Белгород-Днестровский"