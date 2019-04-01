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Администрация морпортов Украины подписала договор на проведение дноуглубления в порту Мариуполь

Сегодня, 17:19 citynews.net.ua | Напечатать

Администрация морских портов Украины подписала договор на проведение эксплуатационного дноуглубления в порту Мариуполь, - сообщает пресс-служба ведомства. 

Проводить работы будет ООО "Специализированное техническое бюро Азимут". 

"Только в прошлом году Мариупольский порт обеспечил перевалку почти 6 млн тонн экспортных грузов. От его работы зависят экспортные поставки продукции украинских предприятий на востоке страны. Поэтому дноуглубление в наших портах на Азове – это жизненно необходимый шаг. Сегодняшнее событие стало возможным в том числе благодаря мощной международной поддержке, которую получила Украина в связи со сложной ситуацией на Азове", – подчеркнул руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

ООО "СТБ "Азимут" предложило самую низкую цену за предусмотренный условиями конкурса объем работ и победило в открытом тендере, который филиал Дноуглубительный флот ГП "АМПУ" провел в электронной системе государственных закупок Рrozorro.

Экономия по итогам открытых торгов составила 20% от стартовой цены, которая была установлена на уровне 460 млн грн (без НДС). Подрядчик должен выполнить дноуглубление в порту Мариуполь в объеме 1,98 млн куб. м. Основные работы (1,87 куб. м) необходимо будет провести на подходном канале Угольной гавани и 115 тыс. куб. м – в акватории порта.

Справка: Мариупольский морской порт может принимать суда с осадкой 8м. Длина подходного канала Мариупольского порта составляет 18 км, ширина – 100 м, ежегодная заносимость канала и акватории – 874тыс.м3 в год. Проектная глубина у причалов порта – от 8 до 9,75м, подходного канала – 9,15 м, акватории – 9,75м.

Сейчас проходная осадка судов, которые обслуживаются в Мариупольском морском порту, уменьшена с 8 м до 7,7м.

Уменьшение глубин на подходных каналах порта приводит к недогрузке судов, влечет значительные экономические убытки для администрации порта, стивидорных компаний, грузовладельцев. Это приводит к уменьшению уровня грузопереработки и отображается на уровне полученных доходов от портовых сборов и специализированных услуг (доступа портового оператора к причалу).

Недогрузка из-за уменьшения проходной осадки на 30см составляет от 1 до 5 тыс. тонн на судно. В 2018 году грузооборот по Мариупольскому морскому порту при глубинах в 7,7м составил 5,8 млн т, а при глубине в 8 м грузопереработка могла бы быть около 6,5 млн т.


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