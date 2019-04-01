Мангеру изменили подозрение по делу Гандзюк

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера теперь подозревают не в заказе убийства, а в организации избиения активистки Екатерины Гандзюк, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Владиславу Мангеру органом досудебного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований», - написал он в Facebook.

(Ч.2 ст.121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

«Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей», - заявил Лысенко.