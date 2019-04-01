Госпредприятия обязали отдавать 90% прибыли в бюджет

Кабинет Министров повысил с 75% до 90% долю прибыли, которую государственные предприятия и их объединения должны перечислять в бюджет.

Данное решение было принято на заседании правительства, сообщает Укринформ.

В проекте постановления говорится, что правительство своим решением меняет порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями, увеличивая размер отчисления с 75% до 90%.

Предполагается, что общая сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд грн.

Также своим решением правительство отменило льготы относительно уплаты в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:

- Администрация морских портов Украины;

- государственные предприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления Министерства экономического развития и торговли и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности;

- государственные и казенные, унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Министерства социальной политики;

- Международный аэропорт «Борисполь»;

- ГП «Национальный центр Александра Довженко» и Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал».

При принятии постановления премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство также определило механизм, который позволит посредством бизнес-планирования снижать отчисления для конкретных предприятий, чтобы они могли внедрять свои инвестиционные программы.