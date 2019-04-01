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В Харькове четвертый день подряд поступают сообщения о минировании

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция 24 апреля проверяет сообщение о минировании в Харькове учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки в специализированной школе на улице Лермонтовской, поступила в Киевский отдел полиции 24 апреля около 9:13.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители в течение дня 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.


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