В Харькове четвертый день подряд поступают сообщения о минировании

В Харькове четвертый день подряд поступают сообщения о минированииСегодня, 12:27
Полиция 24 апреля проверяет сообщение о минировании в Харькове учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Информация о закладке взрывчатки в специализированной школе на улице Лермонтовской, поступила в Киевский отдел полиции 24 апреля около 9:13.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители в течение дня 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.