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В Сумах в авто патрульных умер мужчина

Сегодня, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют причины и обстоятельства смерти 29 летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции, сообщили в пресс-службе ГБР.

О событии в теруправление ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции Сумской области. После чего следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

Производство находится на личном контроле директора теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, Владимира Тимошко.


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