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Военнопленным морякам впервые разрешили позвонить домой

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

Военнопленным украинским морякам впервые разрешили позвонить домой, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Впервые за 5 месяцев плена следствие разрешило военнопленным осуществить телефонные звонки домой», – написал он в Facebook.

Кроме того, по словам адвоката, следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются.

«Происходит ознакомление моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении нескольких экспертиз», - добавил он.


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