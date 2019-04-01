Военнопленным морякам впервые разрешили позвонить домой

Военнопленным морякам впервые разрешили позвонить домойСегодня, 09:40
Военнопленным украинским морякам впервые разрешили позвонить домой, сообщил адвокат Николай Полозов.
«Впервые за 5 месяцев плена следствие разрешило военнопленным осуществить телефонные звонки домой», – написал он в Facebook.
Кроме того, по словам адвоката, следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются.
«Происходит ознакомление моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении нескольких экспертиз», - добавил он.