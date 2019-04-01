Военнопленным морякам впервые разрешили позвонить домой

Военнопленным украинским морякам впервые разрешили позвонить домой, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Впервые за 5 месяцев плена следствие разрешило военнопленным осуществить телефонные звонки домой», – написал он в Facebook.

Кроме того, по словам адвоката, следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются.

«Происходит ознакомление моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении нескольких экспертиз», - добавил он.