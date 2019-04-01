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Зеленскому не советуют общаться с боевиками "ДНР/ЛНР" и вести переговоры с Путиным тет-а-тет

Сегодня, 09:11 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины не должен вести переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" для прекращения войны на Донбассе, а так же сепаратные переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участия ведущих мировых государств. Так считает член команды советников Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. 

В эфире телеканала ZIK он отметил, что Украина не может позволить себе остаться один на один с Российской Федерацией. "Я никогда не поддержу (формат – "ОстроВ"), при котором новый президент Украины сел бы за стол переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", - сказал Апаршин. 

Кроме того, переговоры украинского президента с Владимиром Путиным должны вестись в присутствии представителей США и Великобритании. 

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет давать какие-либо гарантии - я не верю ему. Я верю только в формат, когда будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет "играть", - заявил советник.


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