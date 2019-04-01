В Киеве спустили на воду разведывательный корабль для ВМС

Первый средний разведывательный корабль для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины спущен на воду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сегодня на Киевском заводе "Кузница на Рыбацком" состоялся спуск первого среднего разведывательного корабля. Корабль был построен для нужд Военно-морских сил ВСУ по заказу оборонного ведомства.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузница на Рыбацком". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - отметил министр обороны Украины Степан Полторак.