МВД усиливает безопасность на морях

МВД усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне.

Об этом сегодня, 22 апреля, сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время круглого стола по вопросам законодательства в сфере морской безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача для МВД. Украина – морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта», - заявил Троян.