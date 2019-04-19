Украинцам в Шри Ланке рекомендуют постоянно иметь при себе документы

Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке после серии взрывов, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране.

Об этом сообщается в Facebook Департамента консульской службы МИД Украины.

При планировании поездок в Шри-Ланку рекомендуется отслеживать сообщения компетентных органов страны. Рекомендуется постоянно иметь при себе документы, которые удостоверяют личность и подтверждают законность пребывания в Шри-Ланке, а также неукоснительно выполнять законные требования и указания представителей местных правоохранительных органов и военных.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, а также в случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Индии», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке нет.

Напомним, что 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.