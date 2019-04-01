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Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки

Сегодня, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

«В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием», - отметил первый заместитель главы МВД.

Ожидается, что на НСК будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.


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