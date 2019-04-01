Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что причина национализации "ПриватБанка" кроется в намерении президента Петра Порошенко приобрести акции телеканала "1+1".

Об этом он сообщил в интервью "Экономическая правда".

"Это длинная история. Гонтарева и Рожкова (Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, и Екатерина Рожкова — заместитель главы НБУ — ред) доложили ему, что в залогах Приватбанка есть акции "1+1 Продакшн", - утверждает Коломойский.

По его словам, до этого Порошенко с 2015 года вел длительные переговоры с Игорем Суркисом о том, чтобы купить у него 25% акций телеканала, и был готов заплатить около 200 млн долларов.

Коломойский утверждает, что Гонтарева предложила "забрать ПриватБанк", что позволило бы Порошенко получить блокирующий пакет.

"Но "1+1 Продакшн" — это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался", - сказал Коломойский.

"В 2016 году он ничего не получил. Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так орал на Гонтареву, что вызывали скорую помощь. Он швырялся на нее всем, что у нее на столе было и обзывал последними словами…", - рассказал Коломойский.

"Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", - резюмировал олигарх.

Как сообщалось ранее, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации "ПриватБанка".