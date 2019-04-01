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В Нацбанке зафиксировали колебания на валютном курсе из-за ситуации с "ПриватБанком"

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

Ситуация с "ПриватБанком" может повлиять на валютный курс. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий после совещания Совета Национальной безопасности и обороны Украины, - сообщает Finclub.

«Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы», – сказал Яков Смолий.

Официальный курс НБУ снизился с 26,687 грн/$ до 26,837 грн/$.

Он считает, что попытка возвращения "ПриватБанка" бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка.

«Возвращение банка предыдущим собственникам невозможно сегодня по закону, но то решение, которое было принято в 2016 году, если вернется (к той ситуации. – ред.), то это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн. Это сегодня будут эмиссионные средства. Они могут существенно повлиять на инфляцию», – сказал он.

Пострадают и другие банки. «Такие решения (судей. – ред.) могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», – отметил он.

Глава НБУ Яков Смолий должен информировать президента «каждые шесть часов о ситуации на банковском рынке». «В случае выявления признаков дестабилизации выходить с инициативой созыва для координации нашего совещания», – поручил он.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева два года изучал иск Игоря Коломойского против НБУ, Кабмина, ФГВФЛ и НКЦБФР, чтобы решить, что национализация "ПриватБанка" была незаконной, а его переход в государственную собственность – недействительным. Нацбанк выступил категорически против этого решения и оспорит его в апелляции. Национальный банк предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров относительно того, что подобные судебные практики вредят международному имиджу Украины. Жалобу на решение киевских судей подаст и Минфин, который вложил в банк для его спасения 155,3 млрд грн.

В ПриватБанке пока все спокойно, но глава набсовета уже заявил, что один из основных его приоритетов – вернуть почти 160 млрд грн, которыми «измученная войной страна докапитализировала банк перед лицом краха экономики».

ПриватБанк до национализации принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также топ-менеджменту банка.


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