В ПриватБанке заявили, что решение суда не повлияет на работу

Решение Окружного административного суда о незаконности национализации ПриватБанка не повлияет на работу финансового учреждения. Это решение пока еще не вступило в силу.

Об этом на странице в Facebook сообщила Инна Музычук, представительница пресс-службы ПриватБанка.

Она акцентировала на том, что решение суда первой инстанции не вступило в силу, будет обжаловано и не повлияет на работу банка.

В пресс-службе ПриватБанка отметили, что банк не является ответчиком или участником в данном процессе. Там настаивают, что независимо от решения суда, банк продолжит работать в Украине.

«Можем лишь отметить свою позицию, учитывая ситуацию. И она выглядит довольно оптимистичной — банк при любых условиях продолжит свою стабильную работу, как это и было всегда, все 27 лет существования банка», — сообщила Музычук.

Председатель наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявил, что ПриватБанк уже более двух лет выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков.

«Независимо от того, кто победит в этой президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении достичь справедливости», - добавил Акчакоа.

Также он заявил, что единственный способ смены собственника банка - продажа его международному инвестору с отличной репутацией.

«Следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежном инвестору до 2022 года», - отметил Акчакоча.