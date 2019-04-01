Луценко передумал идти в отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью «theБабель» рассказал, что передумал идти в отставку, и не сделает этого даже в случае избрания президентом Владимира Зеленского.

«По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективней, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов», — сказал Луценко.

На вопрос, что изменилось в сравнением с ситуацией несколькими месяцами ранее, когда он обещал уйти в отставку, генпрокурор, выразил мнение, что у команды Зеленского нет четкого плана борьбы с коррупцией. «Считаю [их видение] совершенно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране», — подчеркнул Луценко.