Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Окружной административный суд города Киева признал незаконной процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком.

"Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. Раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Национальный банк также предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров Украины по поводу подобных судебных практик, которые наносят вред международному имиджу Украины.