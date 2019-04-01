Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам

Адвокаты военнопленных моряков в трехдневный срок обжалуют постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении каждого военнопленного украинского моряка.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он рассказал, что сегодня в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайства следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которыми статус захваченных российскими властями моряков определён как военнопленные.

Также адвокатами заявлялся ещё ряд ходатайств, в том числе ходатайство об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудны только военным судам.

Однако в отношении всех военнопленных суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей ещё на три месяца - до конца июля.