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В Днепре командира спецподразделения полиции приговорили к пожизненному заключению

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре приговорили к пожизненному лишению свободы командира подразделения полиции особого назначения. Мужчина признан виновным в совершении целого ряда преступлений. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В прокуратуре проинформировали, что мотивом совершения преступлений была продажа квартиры в Днепре, одна из комнат которой принадлежит осужденному, а две других – двум женщинам. В июле 2014 года обвиняемый попросил своих подчиненных помочь ему «убедить» совладельцев жилья не мешать продаже его доли квартиры.

Полицейский в сопровождении еще четырех человек ночью проник в квартиру и, угрожая применением насилия, потребовал выполнить его требования. Затем злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего поломал пополам ее мобильный телефон.

На крики потерпевших о помощи в подъезд зашли двое прохожих, которые потребовали от нападавших предъявить документы, угрожая вызвать полицию. В ответ мужчина достал пистолет и выстрелил одному из них в голову.

По месту жительства подсудимого были изъяты 4 гранаты РГД-5 и 1 – РГН, которые осужденный угрожал взорвать, если полицейские приблизятся к его дому.

Суд признал командира полицейского спецназа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины (умышленное убийство; незаконное приобретение, хранение боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, нарушение неприкосновенности жилища; хулиганство; сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей; угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа) и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Один из соучастников преступления признан виновным по по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 162,  ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (пособничество в нарушении неприкосновенности жилища, а также грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом). Он приговорен к 3 годам лишения свободы, однако освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Остальные трое соучастников, принимавших участие в совершении преступления, – участники АТО – подпадают под действие Закона Украины «Об амнистии», а потому освобождены от отбывания наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 296 УК Украины.


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