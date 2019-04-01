Украина готова отправить специалистов для восстановления Нотр-Дама

Украина готова отправить лучших специалистов для восстановления Собора Парижской Богоматери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Евгений Нищук.

Он назвал пожар в соборе огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

«Работа Минкультуры - сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследие на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую», – отметил министр.

«Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайному памятнику. От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора», – подытожил Нищук

Напомним, как сообщалось, 15 апреля 2019 года, в соборе Парижской Богоматери воспламенилась часть, закрытая лесами, где шли реставрационные работы