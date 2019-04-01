В эфире российского канала произошла потасовка из-за дискуссии по Украине

Участники программы «Место встречи» на российском телеканале НТВ устроили драку, обсуждая ситуацию в Украине.

Видео эпизода опубликовано на странице ток-шоу в Facebook.

Во время передачи участники затронули тему «подъема фашизма» в Украине. В ходе обсуждения политик Михаил Маркелов спросил у писателя Сергея Лойко, какой у него паспорт. На это Лойко ответил, что он является гражданином России. После этого Маркелов спросил у Лойко, почему он поддерживает «бандеровцев и нацистов на Украине». В ответ на это ведущий Иван Трушкин выгнал из студии Лойко «за его фашистское высказывание».

«Мы попросим прокуратуру России разобраться», — отмечается в сообщении на странице программы.