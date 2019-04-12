На Днепропетровщине мужчина разбил молотком 25 авто

В Терновке полицейские установили и задержали мужчину, который повредил 25 автомобилей, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Утром 13 апреля в полицию поступило 25 сообщений о том, что неизвестный повредил автомобили, припаркованные на придомовой территории многоэтажек. В полицию обратилось 25 пострадавших, которые описали одного и того же мужчину.

В ходе проведенных мероприятий личность мужчины была установлена – им оказался 27-летний местный житель. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, но в последнее время соседи жаловались на его агрессивное поведение. Во время задержания у мужчины изъяли молоток и деревянную палку. Также на его одежде в капюшоне обнаружено автомобильное стекло. В ходе опроса правонарушитель своей вины не признал и объяснить мотивы преступления не смог.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит наказание в виде штрафа до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.