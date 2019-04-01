Дело Савченко-Рубана передали в Бровары

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана за Броварским районным судом Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Дарницкого районного суда Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко и Рубана удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области», - говорится в сообщении.