УЗ предупредила об ограничении движения поездов в Перемышль

С 27 по 31 мая 2019 года в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши движение поездов на участке Перемышль - Медика будет запрещено. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба уз.

В указанный период поезда, которые курсируют из Украины в Польшу, будут ограничивать маршрут следования до станции Медыка (Польша) и Львов.

Так, поезд № 36/35 Одесса - Перемышль в период с 26 по 31 мая ограничивает маршрут следования до станции Медыка (Польша). Время отправления и прибытия поезда - в соответствии с действующим графиком. Для пассажиров, следующих до Перемышля, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы до Перемышля и в обратном направлении. Автобус будет отправляться с Медики в 10:02, прибывать в Перемышль в 10:45. Обратно отправление автобуса из Перемышля в 17:34, прибытие в Медику в 18:17.

Скоростной поезд № 706/705 Киев, Львов - Перемышль в период с 27 по 31 мая также ограничит маршрут следования до станции Медика. Для пассажиров, следующих до Перемышля, на станции Медика также будет обеспечена пересадка пассажиров на автобусы до Перемышля и в обратном направлении. Автобус, предусмотренный для пассажиров этого поезда, будет отправляться из Медики в 12:37, прибывать в Перемышль в 13:20. Обратно отправление из Перемышля в 14:40, прибытие в Медику в 15:23.

Скоростной поезд № 716/715 Киев - Перемышль в период с 27 по 31 мая будет курсировать действующим расписанием, но с ограничением маршрута до станции Львов.