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Украинцы вдвое увеличили декларирование доходов

Сегодня, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

На начало апреля 2019 года количество поданных деклараций составило 201,3 тыс., что на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, украинцы задекларировали 24 млрд грн доходов, что на 97% больше цифры, которая была на 1 апреля в 2018 году.

Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, которые подлежат налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

В ГФС напоминают, что до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось несколько недель. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.


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