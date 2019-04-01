» » КМИС прогнозирует победу Зеленского

КМИС прогнозирует победу Зеленского

Сегодня, 15:32 citynews.net.ua | Напечатать

Заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий допустил, что результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", согласно которому 61% избирателей, которые собираются прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердятся.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

"Скорее всего, да. На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, которые показывают опросы", - отметил он.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:08

Луганская «Заря» готовится к встрече с донецким «Шахтером»

Сегодня, 17:39

Суд в Луганской области приговорил боевика «ЛНР» к восьми годам тюрьмы

Сегодня, 16:34

На шахте в оккупированном Донецке пострадал горняк

Сегодня, 16:33

В Луганской области собиратель металлолома подорвался при попытке распилить минометный снаряд

Сегодня, 16:22

Зеленский не планирует вести прямые переговоры с "ЛДНР"

Сегодня, 14:58

В РФ перенесли суд над украинскими моряками

Сегодня, 13:59

В Золотом деревья спасли от мин мирных жителей (фото)

Сегодня, 13:56

В Горском неизвестные выкопали саженцы роз в парке шахты

Сегодня, 13:52

Турчинов считает, что Россия готовится к масштабной континентальной войне

Сегодня, 12:55

В оккупированных Ровеньках на пожаре пострадал мужчина

Сегодня, 11:11

Дорогу между Северодонецком и Рубежным хотят отремонтировать до мая

Сегодня, 10:28

Два российских милиционера попросили политубежище в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 17:26

Украинцы вдвое увеличили декларирование доходов

Сегодня, 16:23

В ОРДО задержали мужчин, которые не смогли угнать авто

Сегодня, 15:32

КМИС прогнозирует победу Зеленского

Сегодня, 14:58

В РФ перенесли суд над украинскими моряками

Сегодня, 13:51

Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Сегодня, 12:52

Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

Сегодня, 11:24

В Украине разоблачали крупную наркогруппировку: задержаны 32 человека

Сегодня, 11:13

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля

Сегодня, 10:25

Глава «представительства ДНР» во Франции арестован за сутенерство

Сегодня, 10:14

WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона

Сегодня, 10:11

Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовиков гумпомощи

Вчера, 20:17

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 280 млн гривен

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 