КМИС прогнозирует победу Зеленского

Заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий допустил, что результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", согласно которому 61% избирателей, которые собираются прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердятся.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

"Скорее всего, да. На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, которые показывают опросы", - отметил он.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.