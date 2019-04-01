Зеленский назвал дату дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля.

Об этом говориться в видеообращении кандидата в Facebook.

По его словам, дебаты состоятся 19 апреля на НСК "Олимийский" накануне второго тура выборов.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему задать любой вопрос. Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчук не за решеткой", - сказал Зеленский.

Зеленский предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он поставит Порошенко на дебатах.

"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пиши в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", - добавил Зеленский.