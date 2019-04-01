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НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты

Сегодня, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

НСК «Олимпийский» имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.

Об этом на брифинге 5 апреля сказал заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов, передает Украинская правда.

«Если поступит заявка с техническим заданием, то будет встреча с представителями ЦИК, Общественного телевидения и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И, исходя из этого, будут приниматься решения относительно технической поддержки, охраны, обеспечения безопасности на НСК и прежде всего самый важный вопрос – это будет со зрителями или нет», - сказал он.

При этом Анисимов добавил, что есть возможность провести мероприятие со зрителями.

«Все возможно. Мы же провели Лигу чемпионов (финал). Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК», - сказал он.

Вместе с тем Анисимов добавил, что пока НСК «Олимпийский» не получал ни одного официального обращения о проведении дебатов ни от штабов кандидатов, ни от Общественного.

«Мы государственное коммерческое предприятие и если обращается кто-либо с предложением обеспечить проведение какого-либо мероприятия – мы всегда рады, но на коммерческой основе», - сказал Анисимов.

При этом он не смог назвать стоимость проведения дебатов, отметив, что она зависит от ряда факторов – сколько времени надо на подготовку, какие технические возможности нужны и пр.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.


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