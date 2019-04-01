Еще на двух объектах «Воды Донбасса» ограничили электроснабжение

По требованию «Укринтерэнерго» ограничено энергоснабжение еще двух объектов КП «Вода Донбасса» в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Донецкие электросети».

Отмечается, что по состоянию на 4 апреля уже частично отключены насосная второго и третьего подъема.

Также в ДТЭК заявили, что КП «Компания «Вода Донбасса» препятствует выполнению Закона «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электроэнергии.

«КП «Компания «Вода Донбасса» не выполнило самоограничение электроэнергии (раздел 11.5 Кодекс системы распределения)», - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что «Вода Донбасса» не допустила сотрудников оператора системы распределения на свои объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия.

В энергокомпании подчеркнули, что подобные действия со стороны КП «Компания «Вода Донбасса» приводят к фактам бездоговорного потребления электроэнергии.