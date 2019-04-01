В Хмельницком отравились 24 ребенка

В Хмельницком госпитализировали 24 детей, большинство из них употребляли продукцию молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

Об этом заявила главный врач инфекционной больницы Оксана Поддубная, сообщает местное издание Ye.ua.

Сообщается, что детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

"У 22 пациентов выделен ротавирус. У 12 подтвержден ротавирус. В реанимации побывало пятеро детей", - заявила она.

Сообщается, что отравились десять дети возрастом до 1 года и 14 детей - до 2-х лет, еще двое младенцев.

Специалисты проверяют версию, что дети могли отравиться после употребления продукции молочной кухни, поскольку не менее 15 детей там питались. На время расследования городская детская больница приостановила работу молочной кухни.

"Сегодня были взяты пробы молочки и проведены смывы. Результаты покажут, стала ли продукция нашей кухни причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию", - рассказала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутняя.