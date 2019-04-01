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ЦИК принял протоколы 188 окружных избиркомов

Вчера, 20:10 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия  на выборах 2019, по состоянию на 4 апреля 2019 года, приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 188 из 199 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТВО № 21, 40, 96, 119, 153, 210, 217 до 5 апреля 2019 года включительно, а ОИК ТИО № 78 - до 6 апреля 2019 года включительно.

Кроме того, для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 23 территориальных избирательных округов: № 65, 66, 67 (Житомирская область), № 69 (Закарпатская область), № 74 (Запорожская область), № 84, 88 (Ивано-Франковская область), № 98 (Киевская область), № 103 (Кировоградская область), № 115, 120, 125 (Львовская область), № 128, 129, 130 (Николаевская область), № 138, 139 (Одесская область), № 170, 177 (Харьковская область), № 189, 192 (Хмельницкая область), № 218, 223 (город Киев)

Также Комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 25, 29, 212, 180.

В работе ЦИК объявлен перерыв до завтра.


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