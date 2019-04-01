Львов запретил продавать алкоголь в МАФах

Сегодня, 4 апреля, Львовский городской совет принял постановление «О недопустимости осуществления торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом во временных сооружениях», сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы сегодня приняли очень серьезное решение - мы определили четкую позицию города по продаже алкоголя в МАФах. Такая торговля в городе будет считаться запрещенной. Мы даем один месяц всем компаниям, которые осуществляют торговлю алкоголем в МАФах, чтобы прекратить это немедленно, если они не прекратят, то автоматически будут исключены из перспективной схемы. Постановление принято и я его уже подписал. Молодежь надо поддерживать не словами и обещаниями, а конкретными делами, что мы и делаем и будем делать», - прокомментировал решение мэр Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что 236 временных сооружений Львова должны прекратить реализацию алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом с 1 мая 2019 года.

Также согласно постановлению, районные администрации должны провести до 15 мая обследования временных сооружений в том числе указанных в перечне, на предмет наличия алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.

В случае продолжения субъектами предпринимательской деятельности реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во временных сооружениях, что подтверждено актами районных администраций, их сочтут изъятыми из Комплексной схемы размещения временных сооружений и выданные им паспорта привязки будут аннулированы и заключенные договора аренды отдельных конструктивных элементов благоустройства будут прекращены.

Если в трехмесячный срок субъекты предпринимательской деятельности требования постановления не выполнят, то районные организации обязаны принять меры по демонтажу временных сооружений, изъятых из Комплексной схемы их размещения.