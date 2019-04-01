В Украине появятся парковки с зарядками для электрокаров

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сделает обязательным обустройство электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В новых изменениях ГСН по автостоянкам мы предусмотрели обязательно обустраивать на проектируемых парковках минимум 5% машиномест с зарядками для электромобилей", – сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Новые требования, которые содержатся в ГСН "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", вступят в силу 1 июля 2019 года.

Этот процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены електрозарядками, добавил замминистра.

"За прошлый год в мире было куплено около 2,1 млн новых электрокаров. Например, в Норвегии - лидере среди стран Европы, было продано 73 000 электромобилей, то есть каждое второе приобретенное авто было электрическим. Думаю, что уже в ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Да, это не произойдет одномоментно, поэтому нужно готовиться к этому уже сейчас", – считает Парцхаладзе.

По данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электрокаров прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок многих новых моделей электромобилей.