ЦИК уже получила 97 протоколов с “мокрыми” печатями

Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов о результатах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта еще от 78 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении издания Укринформ.

“Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 78 территориальных избирательных округов”, - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 16:00 3 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов.

Всего было образовано 199 округов без учета зарубежного избирательного округа. Функцию ОИК в заграничном округе выполняет Центризбирком.