Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Кабинет министров своим решением обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения до 8,38 грн за кубометр.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, Нафтогаз заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше. Как раз пора прикинуть цену", - сказал Гройсман.

По его словам, Нафтогаз получает право устанавливать меньше цены, чем 8,55 грн за кубометр, но не выше.

"Министр Насалик, прошу вас довести это решение до Нафтогаза. Обязую НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле - в соответствии с письмом, которое они сами написали на правительство", - добавил Гройсман.

Он отметил, что мировой рынок цен на газ падает.

"Прогнозы оптимистичные, но главное - вообще ничего не покупать за рубежом. Это уже вопрос добычи", - отметил Премьер-министр.