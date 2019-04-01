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Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Сегодня, 13:07 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров своим решением обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения до 8,38 грн за кубометр.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, Нафтогаз заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше. Как раз пора прикинуть цену", - сказал Гройсман.

По его словам, Нафтогаз получает право устанавливать меньше цены, чем 8,55 грн за кубометр, но не выше.

"Министр Насалик, прошу вас довести это решение до Нафтогаза. Обязую НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле - в соответствии с письмом, которое они сами написали на правительство", - добавил Гройсман.

Он отметил, что мировой рынок цен на газ падает.

"Прогнозы оптимистичные, но главное - вообще ничего не покупать за рубежом. Это уже вопрос добычи", - отметил Премьер-министр.


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