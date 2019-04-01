Тимошенко не поддерживает ни одного из кандидатов, выходящих во второй тур

Кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко не стала призывать своих сторонников поддержать кого-то из кандидатов, которые выходят во второй тур выборов, а также не призывает своих сторонников выходить на улицу с протестами.

Об этом лидер партии "Батькивщина" заявила во время пресс-конференции во вторник, сообщает Укринформ.

"Вы знаете, в каком состоянии сейчас страна, она поставлена на грань выживания. И мы себе даем отчет в том, что любое поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет сегодня против Украины войну. Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния - я этого никогда не позволю. И мы не являемся сторонниками такой политики", - заявила Тимошенко.

В то же время она добавила, что уважает выбор граждан Украины, и поэтому команда "Батькивщины" и в дальнейшем будет защищать этот выбор.

Также она добавила, что "ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК вышли по второй тур, не справятся с этими вызовами (перед которыми стоит Украина - ред.) и не прекратит ни войны, ни беды". Поэтому политик не стала призывать своих сторонников поддерживать ни одного из оппонентов, которые проходят во второй тур.

"И поэтому брать ответственность за какие-либо советы я не могу", - сказала Тимошенко.