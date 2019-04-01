» » В РФ провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам

В РФ провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

Украинского моряка в РФ, командира группы украинских кораблей Дениса Гриценко и его адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь".

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов Facebook.

Кроме этого, Гриценко рассказал, что 26 марта его, а также военнопленных Драча, Зинченко и Власюка вывозили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокатов для присутствия на этой экспертизе не допустили.

Напомним, что в РФ назначили всем украинским морякам психолого-психиатрическую экспертизу, что нарушает их права как военнопленных. В частности, адвокаты моряков требовали, чтобы они присутствовали во время этой экспертизы.

Отметим, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В РФ моряков обвинили в "незаконном пересечении границы". Ряд стран, среди которых ЕС, США, Британия, Франция, Литва, неоднократно призвали РФ освободить моряков. Несмотря на это, суд в Москве продолжает держать военнопленных под стражей.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

Пропуска на пересечение линии разграничения на Донбассе стали бессрочными

Сегодня, 17:52

В Украине запустили электронный рецепт

Сегодня, 16:47

В Северодонецке ГСЧСники спасли лебедя из рыболовных снастей

Сегодня, 16:34

На Донбассе от электроснабжения отключают шахты

Сегодня, 16:25

Жительницу Станично-Луганского района будут судить за организацию "референдума"

Сегодня, 15:02

За сутки в зоне ООС ранен военный

Сегодня, 14:14

Боевики готовят провокации в Донбассе

Сегодня, 12:53

ЦИК обработала 70% протоколов

Сегодня, 11:59

Полиция Луганщины получила 68 сообщений о возможных нарушениях во время выборов

Сегодня, 10:56

Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками

Сегодня, 09:59

Боевики 1 раз открывали огонь на Донбассе

Сегодня, 09:50

В Луганской области обработано 31,15% протоколов

Новости Украины:

Сегодня, 18:30

В РФ провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам

Сегодня, 18:11

Общественное зовет кандидатов в президенты на дебаты

Сегодня, 17:52

В Украине запустили электронный рецепт

Сегодня, 17:07

Явка на выборах за рубежом снизилась на 20 тысяч человек

Сегодня, 16:40

На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человека

Сегодня, 15:08

Опора: Нарушения на участках не были критичными

Сегодня, 14:17

В Одессу зашли два корабля НАТО

Сегодня, 14:15

В Зайцево 3 апреля будет работать мобильная клиника Красного Креста

Сегодня, 12:53

ЦИК обработала 70% протоколов

Сегодня, 12:35

На всех участках в Польше победил Зеленский

Сегодня, 11:47

Глава ЦИК: Уже очевидно, что будет второй тур

Сегодня, 10:56

Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 