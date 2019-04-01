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На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человека

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человекаСегодня, 1 апреля, в селе Максимовка Богодуховского района Харьковской области в результате взрыва газа в квартире двухэтажного дома пострадали два человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

В 05:35 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло в квартире по улице Соборности, 2, кв. 9 на втором этаже двухэтажного дома.

По прибытию на место происшествия установлено, что в квартире произошел взрыв газа. В результате взрыва были травмированы 2 человека 1985 и 1955 года, которые госпитализированы в Богодуховскую центральную районную больницу.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.


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