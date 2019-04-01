Опора: Нарушения на участках не были критичными

Случаи нарушения национального законодательства на избирательных участках не стали критическим препятствием для реализации гражданами своего права избирать и быть избранными во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом говорится в заявлении гражданской сети ОПОРА относительно предыдущих результатов наблюдения на выборах.

“Очередные выборы Президента Украины 31 марта 2019 года состоялись в конкурентных условиях и с соблюдением базовых стандартов настоящих выборов, а случаи нарушения национального законодательства не стали критическим препятствием для реализации гражданами своего права избирать и быть избранными”, - говорится в заявлении.

По данным сети, в день голосования и во время подсчета голосов избирателей на избирательных участках нарушения законодательства не носили массового характера и не могли бы существенно повлиять на конечные результаты волеизъявления граждан.

В то же время ОПОРА призывает субъектов избирательного процесса способствовать расследованием правоохранительных органов и завершить все начатые правовые процедуры доказательства или опровержения фактов нарушения законодательства.