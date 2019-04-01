На всех участках в Польше победил Зеленский

На всех избирательных участках в Польше – в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине – в первом туре президентских выборов проголосовали 7795 граждан Украины, что составляет менее 25% от общего количества лиц, внесенных в списки избирателей.

Больше всего голосов во всех избирательных участках в Польше получил Владимир Зеленский – 3017 (38,7%), опережая Петра Порошенко – 2568 (33%), сообщает Укринформ.

В частности, в Варшаве в целом проголосовали 4156 человек, что является рекордным показателем по этому избирательному участку. За Зеленского свои голоса отдали 1520 человек, Порошенко – 1379, Гриценко – 495 человек, Игоря Смешко – 260, Руслана Кошулинского – 166, Юлию Тимошенко - 151.

На избирательном участке в Кракове Зеленский опередил Порошенко всего на два голоса: 719 против 717. Гриценко получил 191 голос, Смешко – 105, Кошулинский – 58, Тимошенко – 56, Вилкул – 37. В Кракове проголосовало всего 1951 человек.

На избирательном участке в Гданьске Зеленский почти вдвое опередил Порошенко: за лидера избирательной гонки отдали свои голоса 508 человек, а за действующего президента – 280. За Гриценко проголосовали 88 человек, Кошулинского – 32, Тимошенко – 29, Вилкула – 27. В Гданьске всего проголосовало 1047 человек

В Люблине проголосовал 641 человек. За Зеленского отдали свои голоса 270 избирателей, за Порошенко – 192, Гриценко получил 75 голосов, Смешко – 32, а Кошулинский - 29.