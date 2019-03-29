Полиция зарегистрировала 1360 сообщений, связанных с выборами

По состоянию на 17.00 31 марта полиция зарегистрировала 1360 заявлений и сообщений, связанных с выборами.

Об этом сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, - сообщает Нацполиция Украины.

Сообщается, что полицейские открыли 17 уголовных производств. Составлено 8 административных протоколов.

Больше всего заявлений и сообщений полицейские зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Харьковской областях.

В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеней, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, ложными сообщениями о заминировании и попытками вынести бюллетени с участка.