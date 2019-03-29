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Голосованием Ляшко занялась полиция

Сегодня, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам собственный заполненный бюллетень.

Об этом во время брифинга в воскресенье сказал советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко.

По его словам, часть нарушений в день выборов связана с непониманием избирателей или сознательным нарушением статьи 7 закона Украины о выборах - нарушение тайны голосования.

В частности, это касается и кандидата в президенты, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который продемонстрировал свой выбор на камеры журналистов.

«Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования», - сказал представитель МВД.

«Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении. То есть разворачивать бюллетень, показывать людям и рассказывать «вот, как я проголосовал», - этого делать нельзя», - подчеркнул Варченко.

Он отметил, что законом прямо запрещается публичная демонстрация «птички», написанной в бюллетене избирателем.

«Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы», - заявил советник главы МВД.

Отмечается, что действия Ляшко будут оценены правоохранителями.

«Полиция квалифицирует сейчас эти случаи, все случаи, которые будут происходить сегодня, и обязательно будет дана правовая оценка», - подчеркнул Варченко.


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