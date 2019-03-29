В Киевской области нашли 100 кг героина (видео)

В Киевской области задержан иностранец, пытавшийся переправить через территорию Украины партию героина весом 100 кг.

Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских стран оборудовал тайник в автомобиле премиум-класса. Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось более трех часов, чтобы изъять все наркотики из авто.

Героин пытались переправить из Средней Азии в Европу.