Центральная избирательная комиссия предупреждала о недопустимости использования штампов "Выбыл" в бюллетенях, однако такие случаи были и пришлось довозить на некоторые участки новые бюллетени.

Об этом рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Укринформ.

"К сожалению, как и на предыдущих выборах, у нас были проблемы с использованием штампа "Выбыл", даже несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия неоднократно обращала внимание окружных и участковых избирательных комиссий на недопустимость этого, она не давала своего согласия, не выдавала такие штампы", - сказала Слипачук.

По ее словам, случаи использования штампа "Выбыл" были, но на них Центризбирком реагировал оперативно.

"Они (бюллетени - ред.) уже доставлены на многие участки", - отметила глава ЦИК.