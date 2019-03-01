Украинские военные эвакуировали в Днепр тяжело больного врача из Красногоровки

Тяжело больного 65-летнего врача из Красногоровки военным санитарным автомобилем эвакуировали в Днепр.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«65-летний врач из прифронтовой Красногоровки требует срочного оперативного лечения, которое в условиях лечебных учреждений Донецкой области пока невозможно. Ближе всего к району проведения операции Объединенных сил город, где подобные операции выполняют – это Днепр. Поэтому военно-гражданская администрация Марьинского района обратилась к командующему объединенных сил с просьбой о помощи», – говорится в сообщении.

Учитывая критическое состояние человека, было принято решение о проведении срочной эвакуации больного. Перед эвакуацией больного осмотрела бригада военных медиков, которая определила степень возможности транспортировки пациента по медицинским показаниям. Когда было принято решение о его возможности, военный санитарный автомобиль «Богдан» с больным отправился в Днепр.